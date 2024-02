Amerykanie nie chcieli bombardować Berlina. "Pilotowi odbiło i próbował rozbić się w morzu"

"Byłem w kiepskiej formie. Na odprawie poprosiłem pozostałych, żeby zabrali moje rzeczy, poszedłem do samolotu i wsadziłem sobie w nos wąż instalacji tlenowej. Natychmiast poczułem się lepiej, ale nie na długo. Kiedy byliśmy nad terytorium nieprzyjaciela […], zacząłem wymiotować. Gogle i maska tlenowa zamarzły na amen, nic nie widziałem". Ściągając maskę, by wytrząsnąć wymiociny, Smith przysięgał, że na zawsze zostanie abstynentem. Po lądowaniu skierował się jednak wprost do pobliskiego pubu Brudna Kaczka, przekonany, iż jego przeznaczenie – w zgodzie z hymnem Korpusu Powietrznego – to żyć w sławie i spaść w płomieniach. "Tylko alkohol sprawiał, że nasza egzystencja była znośna", pisał później.