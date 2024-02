Był najgroźniejszym szpiegiem w historii USA. Obiecywał żonie emeryturę w Polsce

Być może obawy Bonnie wynikają z wcześniejszych konszachtów Boba z Sowietami, ale jeśli tak, to nie przekazuje tego Jeanne. Tym samym Jeanne nie wspomina o tym drobnym niuansie, gdy opowiada historię Mary Ellen lub gdy przekazuje te same informacje starszemu bratu Marka Gregowi, inspektorowi pocztowemu w Filadelfii. Niemniej, jak się wydaje, w rodzinie Waucków panuje cicha zgoda co do faktu, że Bob Hanssen jest zdolny niemalże do wszystkiego. Mark opowiada: – Dzień po naszym powrocie zadzwonił mój starszy brat. "Słyszałeś, co powiedziała Jeanne?", zapytał. Pogadaliśmy więc o tym i mówi mi: "Czy sądzisz, że Bob mógłby być agentem KGB?". Wyobrażaliśmy sobie, że Bob mógłby zrobić coś takiego.