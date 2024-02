Maklakiewicz. Legendy, anegdoty i kłamstwa dotyczą nawet jego śmierci

Tymczasem naprawdę grywał amantów i bywał w obsadach teatralnych sztuk. Co z tego, jeśli nieśmiertelność zapewniła mu postać inżyniera Mamonia? Czy to jego tzw. Charakterystyczny typ urody i zawadiacki tembr głosu sprawił, że w zbiorowej pamięć jawi nam się jak taki drab, podejrzany "typek"? Na pewno nie bez znaczenia jest jego życiorys, lub to, co pozwolił, byśmy o nim wiedzieli. Sam bowiem konfabulował, czarował i przeinaczał. Barowe opowiastki znad szklanki urosły z biegiem czasu do miana prawdy. Rozbiegane, rozmyte wątki próbuje zebrać w książce "Wniebowzięty. Rzecz o Zdzisławie Maklakiewiczu i jego czasach" Gabriel Michalik. Rzuca w niej światło m.in. na legendarną wręcz przyjaźń Maklaka i Janka Himilsbacha. Mówiło się, że "są jak wódka i kac", nierozłączni.