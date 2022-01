Żulczyk znieważył prezydenta? Michał Rusinek o głośnej sprawie

Co ciekawe, sprawa wypłynęła dopiero w marcu ubiegłego roku, gdy do mediów przedostała się informacja, że prokuratura postanowiła postawić pisarzowi zarzut obrazy głowy państwa. Działanie prokuratury doprowadziło także do tego, że prezydent Polski zaczął pojawiać się w nagłówkach w fatalnym dla siebie kontekście.