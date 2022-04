Zrobił zdjęcia kilkuset uchodźcom. "Patrzcie na swoje łóżka z miłością"

Linkowski, na co dzień zajmujący się fotografią komercyjną, objechał kilkanaście ośrodków w Gdyni: szkoły, domy sąsiedzkie, schroniska. Zrobił zdjęcia do dowodów osobistych 500 osobom. Pracował (wraz z Jackiem Klejmentem) po 12-14 godzin dziennie. Fotografowali ludzi, którzy uciekli z całej Ukrainy, od Donbasu do Lwowa. "Produkcja" toczyła się w szybkim tempie, by zrobić jak najwięcej zdjęć.