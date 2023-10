Znikający katolicy na rynku duchowości. "Kościół stanął do złego wyścigu"

Sytuacja człowieka w świecie się nie zmienia. Cały czas są problemy i pytania, na które zadowalająco odpowiada tylko religia: o śmierć, o cierpienie. Myśląc o przyszłości, trzeba pamiętać, skąd się wzięła Europa. To nie jest pojęcie geograficzne, tylko filozoficzne. Pojawiło się chrześcijaństwo i – w dużym uproszczeniu – ludzie zafascynowani nową wizją Boga, człowieka i świata, którą głosiło, stworzyli Europę chrześcijańską. Tymczasem dziś, choć ludzie wciąż mają do dyspozycji to całe bogactwochrześcijańskiej kultury, coraz częściej stwierdzają, że już ich ono nie interesuje. W tej sytuacji nie martwię się o chrześcijaństwo. Ono przeżyje. Natomiast trzeba się zastanowić, co dalej z Europą? Bo trudno zaprzeczyć, że chrześcijaństwo to fundament nie tylko Europy, ale całej cywilizacji Zachodu. Jeśli go zabraknie, wtedy to, co znamy jako zachodnią cywilizację, będzie funkcjonowało zupełnie inaczej. Ale czy wtedy życie ludzi będzie dobre i szczęśliwe? Mam co do tego spore wątpliwości.