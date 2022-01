Złoto w podeszwach sandałów. Prawdziwa historia polskich przemytniczek

W wielu przypadkach tak, dla kasy. Myśmy to nazywali handlem, nie przemytem. Turystyka handlowa. Pamiętam, jak pewnego razu jechałem taksówką nocą przez Kalkutę i myślałem sobie, że to jak scena z "Indiana Jones". Fantastyczne było to życie. Mnóstwo przygód, adrenaliny, pieniędzy, ludzi, którzy ci towarzyszą. Intensywne, kolorowe życie, które uzależnia. Cele? Na pewno finansowe, bo po kilku miesiącach w Indiach można było kupić w Polsce mieszkanie za gotówkę. Dzisiaj, gdy o tym opowiadam na spotkaniach autorskich, to widzę, że gdyby to było do powtórzenia, to szybko znalazłbym chętną ekipę.