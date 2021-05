20 lat był biegłym. Teraz zdradza klucz do rozwiązania zbrodni

Spełnienie marzenia wymaga czasem sporego nakładu pracy. Pierwsza książka, którą napisałem, miała charakter, powiedziałbym, roboczy. Uczyłem się na tym tekście konstruowania postaci, dialogów. Tekst trafił do szuflady i nigdy z niej nie wyjdzie, bo to nie jest materiał do publikacji. Było to ćwiczenie warsztatu. Dopiero druga książka nadawała się do pokazania innym. Gdy skończyłem ją pisać, przeżywałem mieszankę emocji: od zadowolenia po lęk, czy ktoś zechce ją wydać.