Zapytała sławnych Polaków o dzieciństwo. "Nie spodziewałam się tego, co usłyszałam"

Absolutnie nie zgadzam się z tym, że mówi głównie o czytaniu książek! A historia o tym, jak imprezował z kolegami i musiał powtarzać pierwszą klasę liceum? Albo dlaczego ojciec był wzywany do szkoły? Albo za co dostawał lanie smyczą? A opowieści o relacjach z ojcem i słynnym "Kaktus mi tu wyrośnie, jak ty w życiu do czegoś dojdziesz"? Albo o tym, jak pracował jako listonosz i nosił listy m.in. do Karola Wojtyły? Temat książek to zaledwie mały fragment tego wywiadu. Warto zauważyć, że na pytanie, kim chciał zostać, Vincent odpowiada – pisarzem. To oczywiste, że ktoś, kto chce zostać pisarzem, dużo czyta. Pochłaniał literaturę od dziecka, a po latach praca w wywiadzie dostarczyła mu tematyki sensacyjnej i szpiegowskiej. I spełnił swoje marzenie.