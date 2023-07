Patyra z TVP rozlicza swój romans i innych ludzi. "Rodzą się słabe jednostki, leniwe, napasione"

"Mimo rewolucyjnych planów nigdy nie wyprowadziłem się z domu na stałe, znikałem zwykle na dwa, trzy dni. I co ciekawe – moja żona, z temperamentu choleryczka, wytrzymała to ciśnienie. Nie zrobiła dosłownie niczego, co mogło sprowokować moje odejście! Nigdy nie wystawiła mi rzeczy za próg! Tak sobie dziś myślę, że to musiało być działanie Ducha Świętego" - wyznaje w książce.