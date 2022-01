Paszporty "Polityki". Okrutnie zakpili z Czarnka. "Miał nadzieję, że młodzież wytrzyma"

- Trudno było nadążyć za politycznymi interpretacjami kultury. Pisowska kuratorka oświaty odradzała tym razem "Dziady" Mickiewicza. Za to minister edukacji dopisał do listy lektur trochę tekstów Jana Pawła II, licząc na to, że młodzież wytrzyma. Minister kultury Piotr Gliński bardzo uwijał się w sferze personalnej. Wymienił kierownictwo Zachęty, wybrał też nowego dyrektora Filmoteki Narodowej, pod którego rządami w kilka miesięcy odeszła niemal jedna trzecia załogi - mówił lektor, przypominając widzom najważniejsze z punktu widzenia kultury wydarzenia minionego roku.