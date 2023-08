Zakonnice zabrały głos. "Najtrudniejsza nie jest czystość, tylko posłuszeństwo"

Dla mojego taty to było bardzo trudne, że poszłam do klasztoru. W naszym małym miasteczku mieszkały siostry zakonne, które były bardzo zamknięte, nie integrowały się ze społecznością. Ludzie je wyśmiewali, że "pingwiny", podejrzewali, że mają jakieś tajemnice. Tatuś nie chciał uwierzyć, że wybrałam dla siebie właśnie taką drogę. Moja mama natomiast dobrze to przyjęła. Dziś ma osiemdziesiąt pięć lat i zawsze bardzo się cieszy, kiedy przyjeżdżam do domu rodzinnego. Przez pierwszy rok byłam w domu tylko kilka dni, a później przez trzy lata w ogóle nie odwiedzałam bliskich. Takie były wtedy zasady. Dziś można jeździć do domu co roku, są specjalne urlopy, trochę jak w "standardowej" pracy.