Wstrząsające wyznanie po latach. Nie wiedział, kogo atakuje

Wtedy zrozumiałem. Wiedziałem, że zrobię to jeszcze raz. To zdarzenie było kompletnie oszałamiające. Schwytanie oznaczało śmierć dla mnie i mojej rodziny, ale chciałem podjąć to ryzyko. Następnego dnia rozeszły się plotki na temat ataku. Syn farmera przysięgał, że widział członka Klanu uciekającego w ciemności. To był nieoczekiwany obrót spraw. Wzbudziłem kontrowersje i podjudziłem białych przeciwko sobie. Dwa tygodnie później pojechałem do Broadmoor, dzielnicy położonej pomiędzy dwoma wzgórzami. Rower zostawiłem pół kilometra wcześniej i szedłem w przebraniu KKK, rozglądając się za następną ofiarą.