Narkotyki, ayahuasca, myśli samobójcze. Will Smith zdradza takie historie, jakich inni się wstydzą

- Gdy premierę miał "Dzień Niepodległości", ojciec zadzwonił do mnie w środku nocy. Pytał, czy widziałem wyniki filmu? Nie miałem pojęcia, była 3 w nocy. Zaczął krzyczeć do słuchawki, czy pamiętam, co mówił o szczęściu – że szczęście to tylko efekt uboczny pracy. "Pamiętasz, co ci mówiłem!", powtarzał. "To były bzdury! Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie!", krzyknął. Wtedy oboje rozumieliśmy, że to wszystko złe, co robił, nie zniszczyło naszej rodziny.