Wspomina wizytę królowej Elżbiety w Warszawie. Jedna rzecz poszła nie po jej myśli

Robert Hardman – pisarz i dziennikarz od ponad 25 lat specjalizujący się w historii brytyjskiej rodziny królewskiej. Autor "Monarchy: The Royal Family at Work", "Our Queen" i "Queen of the World", a także dokumentów dla BBC i ITV o takich samych tytułach. Napisał serię dla BBC "The Queen’s Castle" oraz "George III – The Genius of the Mad King". Hardman przeprowadził wywiady z księciem Walii dla "Charles at 60 BBC", księciem Filipem dla "The Duke: In His Own Words BBC" oraz księżną Anną dla "Anne: The Princess Royal at 70 ITV". Stworzył też dla BBC "Prince Philip: The Royal Family Remembers", w którym przeprowadził wywiady z dziesięcioma członkami rodziny królewskiej. Jest również nagradzanym dziennikarzem gazety "Daily Mail" w Londynie. "Królowa naszych czasów" to jego czwarta książka.