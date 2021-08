Marcin Matczak szydzi z TVP. "Te barany zrobiły Michałowi bezpłatną reklamę"

Nie pamiętam dokładnie, kiedy pierwszy raz usłyszałem "Patointeligencję" jako gotowy utwór. Było to na pewno około marca 2019 roku, a więc na dobre dziewięć miesięcy przed premierą, i ten czas od marca do grudnia był trochę jak obserwowanie mentalnej ciąży u swojego dziecka – wiesz, że ma w sobie coś wartościowego, ale nie wiesz, co się stanie, kiedy wreszcie wyda to na świat.