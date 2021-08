Matczak skomentował sukces syna. Wystosował apel do wszystkich rodziców

"A media PiSowskie chciałyby zająć się Matą seniorem/ To święty człowiek/ A to co robię jest moim wyborem/ I sam za to kiedyś odpowiem" - śpiewał Mata, którego fragmenty teledysku do debiutanckiego utworu Telewizja Polska wykorzystała w materiale o "buncie 'sędziowskiej kasty'".