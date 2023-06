"Wojna biedaków". Dlaczego kapłani otaczają się luksusami, skoro Bóg był z biedotą?

Wróćmy do Tomasza. W 1513 r. zostaje wyświęcony na księdza, po czym skierowany do kościoła w Brunszwiku. Po studiach teologicznych związał się z reformacją. Wśród ludzi narastał stopniowo bunt przeciwko hierarchom kościelnym, przeciwko bogaczom i władzy. Nie tylko w Niemczech. Vuillard sięga do Anglii czy do Czech, gdzie tlące się niezadowolenie przeciwko podziałom w społeczeństwie doprowadziło do niejednej tragedii, do buntów i powstań. W historię Müntzer a wplata historię Johna Wiclefa, angielskiego teologa, który uważał, że ludzie mają prawo słuchać mszy po angielsku. Głosił heretyczne jak na tamte czasy apele, by papieży wybierały zgromadzenia, a duchowieństwo żyło zgodnie z zasadami ewangelii. To znaczy: skromnie. Jest też o słynnym Watcie Tylerze, który chciał wprowadzić przed wiekami w Anglii jednoklasowe społeczeństwo.