"Wiarę straciłem w seminarium w Legnicy"

Taki kleryk żyje więc z poczuciem grzechu i wyrzutami sumienia. Może albo to w sobie trzymać, albo się wyspowiadać. Jeśli jednak trafi na spowiednika, który przeniesie tę informację wyżej, do ojca duchownego, do dziekana, jeśli ktoś na niego doniesie, to grozi mu nawet wyrzucenie z seminarium za masturbację. To może być tylko wezwanie na dywanik, albo wysłanie na obserwację na odległą parafię, z przerwą w czasie studiów. Albo po prostu wyrzucenie z seminarium. Więc boisz się konsekwencji i musisz w sobie te ludzkie "słabości" tłumić, ukrywać, walczyć z nimi. Jak szukasz pomocy, to najczęściej dostajesz policzek w twarz. Po co więc o tym mówić?!