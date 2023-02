Weterynarz miał ochotę rzucić się na właściciela psa. "Jak nie przeżyje, to też muszę płacić?"

Pomyślałem, że zamiast drzeć koty, rozbiję mu tę sumę na czynniki pierwsze. Wyjaśniłem, że ze względu na stan Kahleesi będziemy musieli podawać jej dożylnie płyny. To samo w sobie jest dość trudne. Zaordynowałem też przetaczanie krwi. Nasza pacjentka była wyraźnie osłabiona i nikt nie zaleciłby operacji do czasu, aż jej stan się nie ustabilizuje. Nie było jednak wątpliwości, że znaczne opóźnienie zabiegu zapewne doprowadzi do śmierci szczeniąt i prawdopodobnie również do śmierci matki. Podkreśliłem, że nasza maszyna laboratoryjna kosztuje kilka tysięcy funtów, a nasze nowe wieloparametrowe urządzenie do monitorowania znieczulonych pacjentów – dziesięć tysięcy funtów. Nie będziemy w stanie zarobić żadnych pieniędzy, dopóki jej koszt się nie zwróci. Do tego dochodzą koszty budynku, ogrzewanie, oświetlenie, podatek komunalny, wywóz śmieci. Oczywiście lubimy też opłacać naszych pracowników.