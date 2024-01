"Wdowy Antarktydy". Mężów okrzyknięto bohaterami. A co stało się z ich żonami?

- Ich mężowie nie żyli od roku, gdy do wszystkich dotarły te wieści. Rządzącym zależało na tym, by rodziny dowiedziały się pierwsze, ale z różnych powodów się to nie udało. Oriana dowiedziała się o śmierci męża z gazet. Kathleen była na statku, w drodze, by spotkać się z mężem, gdy pojawiły się wieści o jego śmierci. Kapitan statku przekazał jej informacje o zgonie Scotta. Nie znała jednak szczegółów i całą podróż walczyła z potwornymi myślami na temat tego, co się mu stało - opowiada Anne Fletcher w wywiadzie.