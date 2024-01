"Upadek narodu". Piotr Adamczyk w centrum brudnej politycznej gry

Polityczny spektakl o kruchości demokracji, fasadowości zasad, w które chcą wierzyć obywatele, cynizmie tych, dla których władza jest wszystkim. "Upadek narodu" według scenariusza Yanna Reuzeau to polityczny audioserial, którego akcja rozgrywa się we Francji. W kraju rządzonym przez prawicowy rząd z panią prezydent Alatar na czele, partie polityczne szykują się do nadchodzących wyborów prezydenckich. Jean Vampel to uczciwy, pracowity, ale anonimowy i mało ambitny poseł. Popychany przez planujące jego karierę otoczenie, wykorzystuje splot okoliczności, by wziąć udział w prawyborach swojej partii Unia Lewicy. Wie, że nie wygra, ale chce wykorzystać kampanię, by medialnie "zaistnieć".