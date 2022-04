W Arabii Saudyjskiej była skrajnie zniewolona. W Kanadzie - wyzwolona

Przypomina sytuacje ze swojego dzieciństwa, gdy rodzice namawiali ją do tego, by rzuciła szkołę i przestała się edukować. Opowiada, jak jej starsza siostra podjęła próbę ucieczki z Arabii Saudyjskiej, co skończyło się tragedią. Plan dziewczyny został odkryty, więc próbowała zabić się z broni ojca. Ten stwierdził, że córka jest chora psychicznie i sprawił, że została siłą zaciągnięta do szpitala. Rahaf wspomina, że gdy siostra wróciła do domu, z najbystrzejszej uczennicy w szkole stała się niemal warzywem.