Wydano na nią wyrok śmierci. Za co? "Apostata w islamie jest bluźniercą"

Marcin Margielewski: Opisałem już wiele historii ludzi z Bliskiego Wschodu i pewnie dlatego sporo osób zwraca się do mnie z podobnymi propozycjami. W tym przypadku napisała do mnie jej koleżanka, Polka. To ona to wszystko zorganizowała. Farita opowiedziała mi swoją historię osobiście w jednym z europejskich krajów, do którego oboje przyjechaliśmy. To pierwsza bohaterka mojej książki, której prawdziwego imienia nie znam. Nie wiem nawet, gdzie na co dzień mieszka. Wiem tylko, że po ucieczce z Arabii Saudyjskiej, a potem z Londynu, mieszkała jakiś czas w Polsce.