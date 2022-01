Odrzucając wiarę, sprowadziła na siebie wyrok śmierci. Prawdziwa historia Saudyjki

Miałam siedemnaście lat, a fascynowała mnie wiedza z książek dla dzieci. Chciałam zostać w Londynie na zawsze, choć wiedziałam, że nie ma na to szans. Musiałam wrócić do Arabii, bo po pierwsze nie było mnie stać na to, by tu mieszkać, po drugie wiza ograniczała czas mojego pobytu, a po trzecie mój ojciec i brat nigdy by mi na to nie pozwolili.