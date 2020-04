Unia Literacka: już dziś spotkanie z Anną Dziewit-Meller. Feministycznie dla dzieci

- Myślę, ze wciąż jest wiele do zrobienia, ale jednocześnie dostrzegam jak sytuacja w Polsce zmieniła się na lepsze. Dziewczynki nie słyszą już komunikatów, "tego nie wypada”, "do tego się nie nadajesz", "to jest dla chłopców". Dziś są bardziej pewne siebie i wiedzą, ze płeć powinna stać na przeszkodzie ich wyborom życiowym. Przy okazji promocji książek rozmawiam z młodymi dziewczynami i zachwyca mnie ta ogromna zmiana - zdecydowana większość kobiet jest przebojowa i bardziej świadoma swoich praw. Cieszę się, ale i trochę zazdroszczę, że sama nie dostałam takiego komunikatu jako dziecko. Staram się uwrażliwiać dzieci, żeby zdawały sobie sprawę z tego, jakie prawa im przysługują, bo te przecież nie są dane raz na zawsze. Feministyczna edukacja najwyraźniej ma sens, bo wychowałyśmy dziewczyny, które w przeciwieństwie do naszego pokolenia coraz lepiej znają swoje prawa i są "hop do przodu".