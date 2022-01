Ukraina nie myśli o nowej wojnie. "Udajemy, że nic się nie dzieje"

Zabużko: - Pijecie spokojnie kawę, patrząc na obrazy z Kazachstanu i myślicie, a co nas to obchodzi, gdzie to w ogóle jest? Ale zobaczcie, co się dzieje na waszej granicy z Białorusią: nie wiecie sami, kto tam jest nieszczęśliwym uchodźcą, a kto żołnierzem przebranym za uchodźcę, wysłanym na polską granicę do operacji specjalnej, do prowokacji. Tak właśnie wygląda wojna hybrydowa w nowej modyfikacji. Putin nie musi zalać kraju tysiącami żołdaków, żeby zdestabilizować sytuację w regionie.