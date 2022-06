Uciekła z Afganistanu w krytycznym momencie. Nie da powiedzieć złego słowa o Polsce

Stając się dziewczyną, musiałam zwracać uwagę na to, w co się ubieram. Musiałam się ograniczać. Nawet we własnym domu. Nagle zmieniło się podejście moich koleżanek i kolegów do mnie. Z dnia na dzień skończyło się dla mnie jedno życie. To doświadczenie potężnie na mnie wpłynęło. Nawet później, gdy miałam 18 lat, marzyłam o tym, by wrócić do życia chłopaka. Ja po prostu nie chciałam żyć w Afganistanie jako dziewczyna.