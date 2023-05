Trzynaście razy uderzył w Rosję. "Zdrajca" jest ścigany listem gończym

Ale Glukhovsky to nie tylko "Metro 2033" i fantastyka. Rosyjski pisarz, dziennikarz i felietonista (pracował m.in. dla Euronews TV, Deutche Welle i Russia Today, pisał na łamach "Harper's Bazaar", "l'Officiel" i "Playboya") od lat jawi się jako krytyk rosyjskich władz, wzywający do pełnej demokratyzacji ustroju swojej ojczyzny. Kiedy w lutym 2022 r. wojska Putina najechały na Ukrainę, Glukhovsky szybko nazwał ją "niesprawiedliwą", "grabieżczą" i "kompletnie fałszywą". Wcale nie po to, by przypodobać się Zachodowi, gdyż już wcześniej Kreml uznał go za "agenta zagranicznego wpływu" i wystawiono za nim list gończy.