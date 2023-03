Człowiek renesansu to mało powiedziane. O Polaku jest głośno na całym świecie

Na rynku jest mnóstwo książek popularnonaukowych "dla każdego", ale ze świecą szukać czegoś podobnego do "Kwantechizm 2.0, czyli klatka na ludzi" (Wydawnictwo Otwarte, 2022). Andrzej Dragan w perfekcyjny, choć na pozór bardzo chaotyczny sposób przelał na papier (i do uszu zwolenników audiobooków) mnóstwo niesamowitej wiedzy, zaskakujących spostrzeżeń i ciekawostek, które przeplatają się z autobiograficznymi wątkami. W efekcie to książka o Draganie, fizyce, nauce, sztuce, filmie, muzyce. O świecie i tym, co poza nim. O wszystkim i o niczym. Jakkolwiek szokująco i prowokacyjnie by to nie brzmiało.