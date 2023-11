Trafił do więzienia. "Jak ja odpocząłem!"

Jedna z nich była farmaceutką i wiedziała, że przy świerzbie należy często zmieniać i prasować pościel. Jednak gdy wystawiły worek z pościelą przed celę, oddziałowa wrzuciła go z powrotem. "Zrobiłam awanturę, przyszedł wychowawca, oddziałowa, w końcu kierownik ochrony. Zabrali nam tę pościel, ale to było już po napisaniu pisma do sanepidu. - Wanda mówi, że to był ten jeden jedyny raz, kiedy wyszła z siebie: kopała w drzwi, krzyczała. - Powiedziałam im potem: sami tego chcieliście, zachowywałam się jak osoba w więzieniu. Nie powiedziałam, że najpierw siedziałam na podłodze i pół godziny płakałam. Przecież to po prostu było nieludzkie".