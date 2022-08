Koledzy chcą publicznych wyjaśnień. "To mogła być sprawa polityczna"

Mija trzeci miesiąc od natychmiastowego zwolnienia Tomasza Lisa po 10 latach prowadzenia "Newsweeka". Wydawca tygodnika nie podał przyczyny, ale wszystko wskazuje na to, że było to następstwo oskarżeń o mobbing. "Jeśli przyczyną był mobbing lub molestowanie, trzeba to wyjaśnić. Inaczej rodzą się podejrzenia o przyczyny polityczne" - apeluje zarząd Towarzystwa Dziennikarskiego, który ma dość milczenia w tej sprawie.