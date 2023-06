To ona stworzyła "Seks w wielkim mieście". Dlatego faceci nie chcieli się z nią umawiać

Większości kobiet, które znam, nie spędza to snu z powiek. Ja sama się nad tym nie zastanawiam! Noszę krótkie spódniczki i są 20 lat młodsi faceci, którzy są mną "zainteresowani", cokolwiek to znaczy. Nie jestem mężatką… na ten moment. (śmiech) Nie mam dzieci, których posiadanie często determinuje styl życia kobiety. Najpierw martwisz się tym, co pomyślą o tobie rodzice, a jak masz 50, 60 lat, to zastanawiasz się, co pomyślą twoje dzieci i z lęku przed ich dezaprobatą, nie robisz tego, na co masz ochotę. Mnie to nie dotyczy, więc nie muszę się niczym i nikim przejmować. Robię, co chcę!