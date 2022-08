"To nie dzieci, to bestie". Skandaliczny program wraca do TVN

I choć większość tych nastolatków potrzebowała profesjonalnej pomocy (której, co na marginesie warto przypomnieć, nie powinno się udzielać przed kamerami, gdyż stoi to w sprzeczności z etyką zawodową psychologów), według twórców programu metodą na rozwiązanie ich problemów była "dyscyplina", która w praktyce, mimo teoretycznego nadzoru psychologa (cytowanej Marty Żysko-Pałuby), przeradzała się w tresurę, przemoc i gwałcenie podstawowych praw człowieka. Co znamienne, prawo do przerwania "eksperymentu" (jak słusznie określany był ten program w telewizji śniadaniowej TVN) i wyproszenia nastolatków ze swojego domu mieli wyłącznie tymczasowi opiekunowie. Jeśli natomiast to nastolatek pragnął przerwać realizację programu i wrócić do domu, jego wola była ignorowana.