Dorota Zawadzka na sądowej ścieżce. Reaguje na książkę o jej programie

Zarzuty spotkały się z szybką odpowiedzią Doroty Zawadzkiej. Psycholog zapowiedziała, że ma zamiar walczyć o swoje dobre imię. Co więcej, wystąpiła już do sądu z wnioskiem o naruszenie dóbr osobistych. "Powinnam była zrobić to już 10 lat temu" - pisze na Facebooku.