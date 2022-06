Ten kraj uznaje się za najlepszy dla kobiet. Pewnego dnia żadna z nich nie przyszła do pracy

W tamtych latach ludzie jeszcze ufali rządzącym i mieli dla nich szacunek, co znajdowało odbicie w pytaniach, jakie zadawali politykom. Rzadko były to pytania niewygodne, te osobiste uznawano po prostu za niegrzeczne i nie wchodziły w rachubę. Podejście to było zakorzenione tak głęboko, że gdy najstarszy syn pierwszego prezydenta Islandii zaciągnął się do Waffen-SS, fakt ten ani odrobinę nie zaszkodził politycznej karierze jego ojca. Tymczasem Vigdís przysposobiła siedmioletnią dziewczynkę, co nie było zgodne z przepisami dotyczącymi adopcji, które wykluczały osoby samotne jako opiekunów prawnych. Są jeszcze pytania? W takim razie może pani tam z tyłu, która podniosła rękę, bardzo proszę mówić głośno, żebyśmy dobrze słyszeli. I tak na spotkaniu wyborczym w ratuszu w regionie Fiordów Wschodnich jakaś kobieta zapytała Vigdís: "Czy jest pani dziewicą?".