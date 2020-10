45 lat temu Islandki walczyły o swoje prawa. Teraz czas na Polki

Od czwartku na ulicach 60 polskich miast jest naprawdę gorąco. Ma to związek z "piekłem kobiet", które rozpętało się już znacznie wcześniej, ale wróciło jak bumerang 22 lipca 2020 r. To właśnie wtedy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja embriopatologiczna, którą wykonuje się, gdy występuje podejrzenie nieodwracalnego upośledzenia płodu lub choroby, która zagraża jego życiu, jest niezgodna z Konstytucją RP. To rozwścieczyło część społeczeństwa.