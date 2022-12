Tej książki przestraszył się Putin. "Spisek wymierzony w Rosję"

Przyjęte jednogłośnie prawo zakazuje Rosjanom promowania lub "chwalenia" związków jednopłciowych lub publicznego sugerowania, że są one "normalne". Sprawcom grozi grzywna w wysokości 400 tys. rubli (ok. 30 tys. zł). Łamiące prawo organizacje czy stowarzyszenia mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do pięciu milionów rubli (ok. 370 tysięcy złotych). Księgarnie czy kina, która złamią przepisy, muszą przerwać działalność na 90 dni, co oznacza dla nich bankructwo.