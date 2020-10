Szkoła uznała, że nowe prace Niedenthala są niewychowawcze

Layer 1

Mając na uwadze charakter edukacyjny galerii jako integralnej części szkoły, przed wernisażem chcieliśmy zapoznać się z pracami, które miały być prezentowane na wystawie. Organizator, jak sam potwierdza, między innymi w artykułach, otrzymał zdjęcia w ostatniej chwili. Zostały one dostarczone do galerii na dzień przed wernisażem. Gdyby organizator wywiązał się z terminu dostarczenia prac mielibyśmy możliwość wspólnego ustalenia charakteru wystawy i ustosunkowania się do jej tematyki. Zdjęcia zawierają treści, które mogą być odczytane jako sprzeczne z działalnością statutową szkoły o której wcześniej pisaliśmy.