Szkoła artystyczna cenzuruje uznanego fotografa. Mamy komentarz Chrisa Niedenthala

Jeden z najbardziej cenionych polskich fotografów, Chris Niedenthal, został ocenzurowany przez wicedyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie. W rozmowie z Wirtualną Polską mówi wprost: "To przerażające".

Prace Chrisa Niedenthala miały być prezentowane w należącej do szkoły Galerii Miejskiej, w ramach Rzeszowskiego Weekendu Fotograficznego. Odbitki były już gotowe do zawieszenia, gdy zobaczyła je odpowiedzialna za galerię wicedyrektor szkoły, Julianna Grzeszczak. Wystawa została przez nią odwołana. Dzwoniliśmy do szkoły. Pani wicedyrektor nie ma już w pracy, zamieszczamy więc komentarz samego autora:

- Trochę to przerażające i smutne. Człowiek się nie spodziewa, że taka sytuacja może mieć miejsce w roku 2020. Myślałem, że coś takiego się już nie zdarzy. Ale… Pytanie czym ona karmi tę młodzież, skoro się boi pokazać moją wystawę - mówi Niedenthal.

- Może to co pokazuję, jest trochę jednostronne, ale nie aż tak. To raptem trzydzieści kilka zdjęć obrazujących ostatnie 5 lat w naszym kraju. Fotografowałem protesty pod Sądem Najwyższym, Sejmem, Marsz Równości, Przystanek Woodstock, ale były też zdjęcia z konwencji Andrzeja Dudy oraz z czasów Covidu - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską artysta.

Chris Niedenthal ma nadzieję, że zaprezentuje wystawę w innej rzeszowskiej galerii. Już rozgląda się za przyjazną przestrzenią. Pytanie, kto się teraz odważy…

Chris Niedenthal to jeden z najbardziej cenionych europejskich fotoreporterów. Jest laureatem nagrody World Press Photo (1986 r.) za fotografię sekretarza generalnego węgierskiego KC – Jánosa Kádára (portret trafił na okładkę magazynu "Time”).

Siedem lat temu prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za dawanie świadectwa prawdzie o sytuacji w Polsce w czasie stanu wojennego, za osiągnięcia w działalności dziennikarskiej.

AKTUALIZACJA:

Wiemy już, że wystawa najnowszych zdjęć Chrisa Niedenthala pt. "Tu i teraz" co prawda nie zostanie zaprezentowana w rzeszowskiej Galerii Zespołu Sztuk Plastycznych, ale ostatecznie pokaże ją Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa.

Zamieszanie wokół wystawy, a także zablokowanie jej w Galerii Zespołu Sztuk Plastycznych skomentowali przedstawiciele Rzeszowskiego Weekendu Fotografii we wpisie na Facebooku.

"Fotografia, którą konsekwentnie pokazujemy w naszym mieście przez ostatnich kilka lat to nie polityka. Nigdy nią nie była i nigdy nie opowiadała się po żadnej ze stron. Niezależnie od kadrów bądź treści, które pokazuje. A w tym konkretnym przypadku fotografia autorstwa Chris Niedenthal to reporterski obraz otaczającej nas wszystkich rzeczywistości. Niczego nie narzuca, dając całkowitą swobodę do wyrobienia sobie własnego zdania. Tak samo zresztą jak i (nadal planowana) wystawa TU I TERAZ", czytamy w oświadczeniu.

