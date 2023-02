"Star Wars: Leia" i "Samuraj i Stich" - recenzja komiksów manga wyd. Egmont

Pierwsze dwa tomiki wydane pod szyldem EGMONT MANGA to "Star Wars. Leia. Trzy wyzwania księżniczki" i "Samuraj i Stich". Mangowa adaptacja "Gwiezdnych wojen" powstała już wiele lat temu, ale w przypadku serii poświęconej księżniczce Lei mamy do czynienia z zupełnie innym projektem. Manga artysty kryjącego się pod pseudonimem Haruichi opiera się bowiem na powieści Claudii Gray pt. "Leia, Princess of Alderaan". Manga była początkowo wydawana jako webcomics, ale z czasem doczekała się wydania papierowego.