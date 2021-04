Apel rosyjskich intelektualistów. "Każdy z nas może być następny"

Grupa rosyjskich pisarzy, poetów i naukowców pod hasłem "Wolność dla Nawalnego" apeluje w sieci do władz Rosji o udzielenie mężczyźnie odpowiedniej pomocy medycznej i zaprzestanie stosowania tortur. Wśród autorów, z których każdy przygotował indywidualne nagranie, które umieścił w mediach społecznościowych, znajdują się m.in.: pisarka Ludmiła Ulicka , reżyser Władimir Mirzojew, publicysta Wiktor Szenderowicz i poeta Lew Rubinsztein.

Zobacz: Ludmiła Ulicka domaga się wolności dla Nawalnego

Jedna z najwybitniejszych współczesnych pisarek rosyjskich Ludmiła Ulicka, wyróżniona w 2007 r. nagrodą Bolszaja Kniga (będącego odpowiednikiem naszej Nike), porównała położenie Nawalnego do walki rycerza ze smokiem.

- Życzę, aby Nawalnemu udało się wyjść z tej koszmarnej sytuacji, choć przyznaję, że nie jestem przekonana, iż smok wypuści go żywym. Jeśli społeczeństwo nie zapobiegnie śmierci Nawalnego, to będzie oznaczało, że każdy z nas może być następny - podkreśliła rosyjska pisarka.

Warto przypomnieć, że w sierpniu ubiegłego roku Nawalny stał się ofiarą zamachu chemicznego. Wówczas rodzina opozycjonisty zdecydowała o przetransportowaniu go do berlińskiego szpitala, gdzie udało się go uratować, ale przez dłuższy czas przebywał w śpiączce.