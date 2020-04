Spotkanie z Pawłem Kapustą. Autor "Agonii" i "Gada. Spowiedzi klawisza" tworzy reportaże z frontu walki z pandemią

Pandemia koronawirusa większość z nas pozamykała w domach, a niektórych wystawiła na szczególne niebezpieczeństwo. Paweł Kapusta, dziennikarz WP oraz autor reportaży, towarzyszy obecnie tym, których praca ratuje nam życia. We wtorek o godz. 18.00 podzieli się z czytelnikami swoimi obserwacjami. Oglądajcie transmisję w Wirtualnej Polsce.

W związku z pandemią zakazano publicznych zgromadzeń, zamknięto instytucje kultury i odwołano spotkania z twórcami. Pisarze wykazują jednak inicjatywę, aby wirtualnie porozmawiać z czytelnikami o swojej twórczości. Dzisiejszym gospodarzem wieczoru z wydawnictwem Wielka Litera jest Paweł Kapusta, autor reportaży "Agonia" i "Gad. Spowiedź klawisza".

Paweł Kapusta na co dzień pracuje w redakcji sportowej Wirtualnej Polski. Jest również autorem książek poświęconych polskim służbom zdrowia oraz więziennictwa. W obliczu pandemii postanowił powrócić do swoich bohaterów oraz ich kolegów z pracy, tworząc "Raport z frontu" publikowany w odcinkach na naszym portalu.

- Zamierzenie było takie, by był to cykl tylko wokół ochrony zdrowia. Ale szybko zrozumiałem, że wyjście poza te ramy jest koniecznością, bo aktualna sytuacja wpływa na wiele innych dziedzin. Stąd np. powstała część o służbie więziennej w dobie koronawirusa, pracy w supermarkecie czy w hospicjum - powiedział Paweł Kapusta.

Podczas transmisji live Paweł Kapusta zdradzi kulisy powstawania swoich książek, jak i "Raportu z frontu". Autor ma nadzieję, ze jego reportaże dają czytelnikom możliwość zajrzenia tam, gdzie na co dzień nie mają wstępu oraz lepszego zrozumienia obecnej sytuacji w kraju.

Reporter już w 2018 r. książką "Agonia" alarmował o krytycznym stanie polskiej służby zdrowia. Opowieści o rzeczywistości ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek obfitowały w absurdy, wobec których pracownicy szpitali byli bezradni.

Podobnie przedstawia się codzienność nakreślona przez strażników więzień, bohaterów reportażu Kapusty "Gad. Spowiedź klawisza". Często odnosili oni wrażenie, że to ich podopieczni mają większe prawa od nich. Obecnie czują, że znaleźli się w jeszcze trudniejszym położeniu.

- Mają jeszcze gorzej, bo pracują w warunkach, na które nikt nie był przygotowany. Są to warunki czasem prowizoryczne, polowe. Do tego czuć wśród nich strach przed ewentualnym zakażeniem siebie, a następnie swoich rodzin - przyznał reporter.