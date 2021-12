Spojrzała na zwłoki i zaczęła się śmiać. Matka Escobara do końca miała nadzieję

Tutaj Pablo krył się przez szesnaście miesięcy szeroko zakrojonych poszukiwań. Przenosił się z kryjówki do kryjówki, przebywając wśród ludzi, którzy nawet jeśliby go rozpoznali, nigdy nie wydaliby go policji, ponieważ było to miejsce, gdzie na ścianach wieszano jego zdjęcia w złoconych ramach, gdzie modlono się o to, by miał długie życie i pozostawił po sobie wiele dzieci, i gdzie (o czym wiedział) ci, którzy się za niego nie modlili, bali się go.