Paweł Reszka jest porażony skalą tragedii. Ludzie umierają na ich oczach

Paweł Reszka od lat pisze reportaże na temat polskiej służby zdrowia. Zna środowisko medyczne i ratownicze od podszewki. Wie z jakimi problemami zmagały się one przed pandemią i jak wygląda to teraz. Autor "Małych bogów" nie kryje przeprażenia. Na swoim Facebooku opisał kilka sytuacji, o których dowiedział się z pierwszej ręki. Do wpisu dołączył zdjęcie rtg, "na których widać zmasakrowane przez covid płuca" 40-letniej kobiety.