Seryjny morderca jest nieuchwytny od 30 lat. Główny podejrzany cieszy się wolnością

Kacper: Historia, którą poznają nasi czytelnicy, dzieje się w trzech planach. Pierwszy to przeszłość. Staraliśmy się jak najwierniej opisać to, co działo się w Łodzi i jej okolicach w latach 1988-1993. Źródłem wiedzy były tu przede wszystkim archiwa, ale i relacje świadków, do których dotarliśmy. Drugi plan zaczyna się w 2016 roku, kiedy łódzkie Archiwum X dostaje tajemniczy telefon. Dzięki temu kryminalni wracają do sprawy sprzed lat i mają nowy trop. Trzecia warstwa to nasze śledztwo, które prowadzimy niemal równolegle z komisarzem z łódzkiej komendy. Dla mnie najbardziej wartościowe były właśnie te rozmowy z ostatnich miesięcy, które powoli przybliżały nas do Romana.