"Serce jak smoła": Jest roztrzęsiona i zdesperowana. Jej prześladowca ukrywa się w sieci

- Dwójka fanów naszej kreskówki stworzyła internetową grę inspirowaną naszymi postaciami. Nikt nie wie, kim są te dwie osoby. Nazywają siebie Anomia i Morehouse. Anomia zdobywa coraz większe uznanie i to on ma dużo obserwatorów online. Niektórzy twierdzą, że Anomia i Morehouse to ta sama osoba, ale nie wiem, czy to prawda. W każdym razie Anomia poprzysiągł sobie, że uprzykrzy mi życie najbardziej, jak to możliwe. Robi to codziennie. Nigdy nie odpuszcza, nigdy nie przestaje - powiedziała jednym tchem roztrzęsiona Edie, gdy usiadła w gabinecie.