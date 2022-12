"Harry Potter" znowu na celowniku. Szkoła odwołała konkurs "przez zewnętrzne naciski"

Sprawę dokumentu nagłośnił niedawno autor Bloga Złego Ojca. Twierdzi on, że w szkole jego syna konkurs wiedzy o "Harrym Potterze" nie odbył się przez "zewnętrzne naciski wprost z kuratorium". Jego zdaniem to właśnie kuratorium "zgodziło się na przesłanie do szkół wyjątkowego pisma. Jest w nim napisane wprost, że Harry Potter to zło".