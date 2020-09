"Harry Potter" nawołuje do rewolucji na Białorusi? Aleksandr Łukaszenka porównywany do Lorda Voldemorta

Zdaniem rządu czytanie tej książki może zachęcić naród do buntu przeciwko władzom. Zainteresowanie "Harrym Potterem" wzrosło po tym, jak zagraniczny portal "Biełsat" porównał obecnych rządzących do postaci z książki . Zamiast prawdziwych nazwisk polityków wykorzystał te ze świata stworzonego przez J.K. Rowling.

Według władz Białorusi "Harry Potter" zachęca do rewolucji

Aleksandra Łukaszenkę porównano do Lorda Voldemorta, milicjantów do aurorów, a MSW do Ministerstwa Magii. "Komnata tajemnic" została wydana przez niezależne wydawnictwo Januszkiewicza. Media podają, że celnicy zażądali pisemnego potwierdzenia, że "Harry Potter i Komnata tajemnic" nie nawołuje ludzi do buntu.