Sakiewicz i wydawca "Gazety Polskiej" znów przeproszą za manipulacje

Redakcja "Gazety Polskiej" wykorzystała zdjęcia polskich fotoreporterów do fotomontażu. Zniekształcając wymowę fotografii i strasząc czytelników uchodźcami. Sąd obu instancji orzekł, że gazeta musi przeprosić autorów zdjęć i zapłacić 20 tys. zł na Polską Akcję Humanitarną. W środę 14 lipca w sprzedaży pojawił się nowy numer. Połowa jego okładki to wspomniane przeprosiny, jednak ich treść mija się z prawdą, co błyskawicznie wychwycił poszkodowany fotoreporter Rafał Wojczal.